В украинских Сумах повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

По информации агентства, до этого в Сумах произошла серия взрывов.

Отмечается, что в Сумской области более 12 часов действует сигнал воздушной тревоги.

Утром 22 октября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военнослужащие нанесли удар по району артиллерийского полигона в пригороде Сум.

До этого испанское издание El Pais со ссылкой на украинского командира писало, что 116-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ устроила мятеж во время нахождения на позициях в городе Курахово в ДНР, военные отказались выполнять приказы, после чего их переправили в Сумскую область.

Ранее в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.