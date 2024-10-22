Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские СМИ сообщили о повреждении инфраструктуры в Сумах

УНИАН: в Сумах повреждены объекты критической инфраструктуры

close
Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В украинских Сумах повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

По информации агентства, до этого в Сумах произошла серия взрывов.

Отмечается, что в Сумской области более 12 часов действует сигнал воздушной тревоги.

Утром 22 октября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военнослужащие нанесли удар по району артиллерийского полигона в пригороде Сум.

До этого испанское издание El Pais со ссылкой на украинского командира писало, что 116-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ устроила мятеж во время нахождения на позициях в городе Курахово в ДНР, военные отказались выполнять приказы, после чего их переправили в Сумскую область.

Ранее в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами