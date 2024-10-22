Украинской армии предрекли массовое дезертирство

В рядах Вооруженных сил Украины могут начаться массовое дезертирство и сдача в плен при полном переходе Часова Яра и Торецка под контроль российской армии. Об этом заявил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

В настоящее время сохраняется тенденция увеличения числа отказов подразделений ВСУ выполнять боевые задачи, случаев сдачи в плен, отметил он.

«Многие аналитики приходят к выводу, что еще несколько поражений на фронте, в частности, взятие под контроль Россией Торецка и Часова Яра, и подобные явления станут массовыми», — подчеркнул Матвийчук.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее NYT выступила с неутешительным заявлением о дезертирствах в ВСУ.