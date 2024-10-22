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В Брянской области отбили очередную атаку украинских дронов

Богомаз: в Брянской области сбили еще два украинских беспилотника

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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Над Брянской областью ликвидировали еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями противовоздушной обороны Министерства обороны РФ», — отметил он в 4:02 по московскому времени.

Обошлось без пострадавших и разрушений, подчеркнул глава региона.

Согласно публикациям Богомаза в Telegram-канале, после полуночи в небе над регионом сбили уже восемь украинских дронов. Он поблагодарил военнослужащих Минобороны РФ за отражение атак БПЛА.

Богомаз также сообщал, что в Суземском районе Брянской области из-за атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ получила повреждения кровля котельной. Никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее БПЛА атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.

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Атаки БПЛА на Россию
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