Беспилотники атаковали Ефремов

Беспилотники атаковали город Ефремов Тульской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей.

По его данным, было как минимум два взрыва. Первый — в 02:10 мск, второй — в 02:13 мск.

Telegram-канал SHOT пишет о пожаре рядом с Ефремовским заводом синтетического каучука после взрывов. По его данным, пожар локализовали.

Губернатор региона Дмитрий Миляев пока не комментировал ситуацию.

21 октября в Брянской области было нарушено энергоснабжение предприятия микроэлектроники «Кремний Эл» после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ночью 22 октября в результате атаки БПЛА в Суземском районе Брянской области была повреждена кровля котельной.

Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО за сутки поразили 26 БПЛА самолетного типа.

Ранее БПЛА атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.