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В США рассказали о повышении заметности Су-57

MWM: установка ракет на внешнюю подвеску повышает заметность Су-57

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Павел Бедняков/РИА Новости

Установка крылатых ракет на внешнюю подвеску российского истребителя пятого поколения Су-57 может привести к повышению заметности самолета для радаров. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Издание подчеркивает, что истребители пятого поколения спроектированы так, чтобы уменьшить радиолокационное сечение, необходимое для повышения «живучести» самолета. Но внешняя подвеска увеличивает сечение до уровня истребителей четвертого поколения.

В публикации отмечается, что установка ракет на истребители указывает на стремление Воздушно-космических сил России повысить эффективность каждого вылета.

Накануне сообщалось, что Су-57 стал наиболее испытанным в боевых условиях истребителем пятого поколения из всех на данный момент существующих машин этого класса.

На данный момент только в США, Китае, России, Южной Корее, Турции, Индии, Японии существуют программы разработки истребителей пятого поколения, и только США с F-22A Raptor и F-35, Китай с J-20 и Россия с Су-57 имеют на вооружении эти машины.

12 сентября Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию самолетов Су-57 и Су-35С.

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