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Флаг Северной Кореи над ДНР подняли российские военные

Военкор Коц: флаг Северной Кореи над ДНР подняли российские военные

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RVvoenkor/Telegram

Флаг КНДР возле поселка Цукурино в Донецкой Народной Республике подняли российские бойцы группировки «Центр». Об этом заявил военкор Александр Коц.

«Толстый троллинг от бойцов «Центра» на Покровском направлении, который уже понесли украинские каналы. На вершине террикона — российский и северокорейский флаги. Куда смотрит ООН?!» — рассказал он.

Коц отметил, что подобные способы напугать противника используются не в первый раз.

21 октября появилась фотография из зоны СВО с северокорейским флагом. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Южная Корея до этого заявляла, что Северная Корея перебрасывает в РФ военных, которые могут быть задействованы в СВО. 18 октября президент страны Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, где был затронут вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию».

Ранее в НАТО прокомментировали перспективу участия бойцов из КНДР в СВО.

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