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На Украине заявили о частичном обрушении фронта ВСУ

Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ столкнулись с частичным обрушением фронта

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что есть признаки частичного обрушения фронта украинской армии. Его цитирует ТАСС.

«Или замораживание на линии фронта, или фронт обрушится. Другого выхода нет <…>. Будет ли у нас сейчас обрушение фронта? Вопрос такой, что отдельные признаки этого есть, так называемый тактический кризис на разных направлениях», — сказал эксперт.

Он считает, что решить проблемы, с которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись на фронте, могут вооружения «четвертого» и «пятого» поколений, а также личный состав, состоящий из мотивированных солдат.

«Командиры, которые на местах, рассказывают, что те, кто к ним приходят, не отличаются высоким уровнем боевой готовности и боевой способностью, чтобы выполнять задачи», — отметил Стариков.

17 октября военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что для Вооруженных сил Украины наступили практически «черные дни». Он отметил, что с наступлением осени дождь, ветер и хмурое небо оставили противника без «глаз», тогда как войска РФ продвигаются вопреки осенней распутице, из-за чего единственная надежда врага на успех «тает на глазах».

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.

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