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В США назвали мифом шансы ВСУ преуспеть за счет американских вооружений

Экс-замминистра обороны назвал мифом шансы ВСУ преуспеть за счет оружия США

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Efrem Lukatsky/AP

Теория о том, что с более совершенным американским оружием Украина смогла бы достичь большего на фронте, является мифом. Об этом заявил экс-заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, пишет The Wall Street Journal.

«Это подразумевает использование магического мышления, согласно которому можно мгновенно изменить ситуацию, предоставив [Украине] вооружения, к использованию которых она не готова», — сказал Кол.

Как отмечает издание, в случае победы Камалы Харрис на президентских выборах, финансирование продолжится, однако оно может сократиться, если республиканцы получат большинство мест в Сенате.

21 октября глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Соединенные Штаты выделят Украине дополнительные $400 млн на закупку вооружений и боеприпасов.

Газета The Wall Street Journal писала, что «Остин прибыл в Киев в понедельник с посланием о твердой приверженности США военным усилиям Украины».

Ранее в США предрекли Украине суровую зиму из-за нехватки западного оружия.

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