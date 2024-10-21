Приморские добровольцы спасли раненых бойцов из Чечни в Курской области

Добровольцы отряда «Тигр» из состава 155-й гвардейской бригады морской пехоты ТОФ спасли раненых военных из Чечни под Любимовкой в Курской области. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в Telegram-канале.

По его словам, военнослужащие отряда отдали свой УАЗ для эвакуации, но по дороге в тыл автомобиль атаковал дрон-камикадзе. После этого командир «Тигра» Сергей Ефремов принял решение вывезти раненых своими силами.

Отмечается, что добровольцам удалось вывезти раненых солдат, после чего подбитый машина была сожжена бойцами ВСУ.

В конце сентября водитель-санитар с позывным «Лесик» спас восемь раненых, объехав понтонный мост по краю. По словам мужчины, инцидент произошел на Бугасе, под Волновахой, когда он вез на переоборудованном под тяжелораненых «Урале» восемь бойцов в госпиталь в Докучаевске. На пути «Лесика» встала большая колонна, стоять в которой у его подопечных раненых времени не было.

Ранее при отходе из Угледара ВСУ бросили часть своих раненых.