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ХАМАС отложил назначение нового лидера до выборов 2025 года

ХАМАС не будет назначать нового лидера до внутренних выборов в марте 2025 года

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Yousef Masoud/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС не планирует назначать преемника ликвидированного Израилем главы политбюро Яхьи Синвара до внутренних выборов в марте 2025 года. Об этом сообщил саудовский телеканал Asharq News.

Накануне арабская газета Asharq Al Awsat писала, что ХАМАС хочет скрыть личность своего нового руководителя. Источники издания рассказали, что руководство движения еще обсуждает кандидатуру нового лидера, имя которого нужно сохранить в секрете из соображений безопасности.

Среди предполагаемых преемников Синвара числятся Мухаммед Дервиша, Халиль аль-Хайя, Мухаммед Наззаль и Халед Машаль.

17 октября Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации лидера политбюро ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа. Он был назначен главой политбюро ХАМАС в августе, став преемником Исмаила Хании, который был уничтожен в Тегеране в конце июля.

Ранее появились кадры последних минут перед ликвидацией нового главы ХАМАС.

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