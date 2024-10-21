Российские военные освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенные пункты Ветрено, Матвеевку, Жебловку и Дуровку в Курской области. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в настоящее время идут бои в районе деревни Кругленькое. Также в окружении российских бойцов оказались более 1,8 тыс. солдат ВСУ в Суджанском и в Кореневском районах.

За прошедшие сутки противник потерпел значительные потери, а около десятка украинских солдат сдались в плен из-за нехватки боеприпасов и разбитой техники. Также источники канала отметили успехи в Колмакове.

Два дня назад российские войска взяли под контроль село Зоряное в ДНР. Также удалось поразить живую силу и технику нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Никифоровка и Звановка ДНР.

За день до этого российские бойцы взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР. Кроме того, российские бойцы группировки «Центр» взяли под контроль населенные пункты Михайловка и Красный Яр.

Ранее российские военные взяли в кольцо 500 бойцов ВСУ в Курской области.