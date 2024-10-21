В Донецке и Макеевке произошли взрывы, работает система ПВО

В небе над Донецком и Макеевкой в Донецкой народной республике раздалось порядка пяти взрывов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По его словам, взрывы слышали сразу в нескольких районах Донецка. Над городами сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным ТАСС в оперативных службах, все воздушные цели сбили.

Управление ФСБ РФ по ДНР заявляло, что за прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сорвано 158 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) над городами Донецком и Макеевкой.

За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 114 беспилотников самолетного типа ВСУ — 43 беспилотника уничтожили над территорией Курской области. Еще 27 аппаратов сбили над Липецкой область. Над территорией Орловской области ночью ликвидировали 18 дронов. Также над Нижегородской областью сбили восемь беспилотников, семь — над территорией Белгородской области, шесть — над Брянской областью, и один — над территорией Московской области.

Ранее снайперы Росгвардии уничтожили украинский дрон «Баба-яга» в Курской области.