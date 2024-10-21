Под Херсоном пожарная машина подверглась атаке беспилотника ВСУ

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил боеприпас на пожарную автомобильную цистерну в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

«Пожарная машина в Херсонской области подверглась атаке беспилотного летательного аппарата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью спасатели Алешкинской пожарно-спасательной части выехали на ликвидацию возгорания в село Великие Копани. При въезде в данный населенный пункт беспилотник сбросил боеприпасы на пожарную автоцистерну. Спасатели не пострадали.

До этого украинский дрон атаковал пожарный автомобиль в городе Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Во время тушения произошла атака на пожарный автомобиль с беспилотного летательного аппарата. В МЧС РФ отметили, что из-за действий украинских военных пострадали четверо пожарных. Мужчинам понадобилась госпитализация.

Ранее в Донецке после атаки беспилотника ВСУ загорелась автозаправка.