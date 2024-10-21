Губернатор рассказал об отсутствии пострадавших в результате атаки ВСУ на Ростовскую область

В ночь на 21 октября системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 11 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской областью России, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, четыре дрона уничтожено в районе Новошахтинска, еще один – в районе Чалтыря.

В Мясниковском районе средствами РЭБ подавили шесть беспилотников..

По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, написал Голубев.

В Минобороны России сообщили, что в течение ночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили 11 дронов над Ростовской областью, четыре — над Брянской, два — над Курской. Еще один беспилотник был перехвачен и уничтожен над территорией Орловской области.

Накануне в военном ведомстве сообщали, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над регионами России 110 украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.