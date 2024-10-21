В Курской области в плен попали разведчики ВСУ, похищавшие мирных жителей

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» рассказал ТАСС, что российские военные взяли в плен украинских разведчиков, похищавших мирных жителей в Курской области.

По словам «Аида», в плен попали разведчики из 61-й бригады украинской армии, у которых на камерах были видеозаписи с пытками гражданских и российских военных.

«На экшн-камерах мы видели, как они их как скот пытаются вывозить. Куда вывозить, они так объяснить и не смогли, якобы на фильтрацию», — поделился командир отряда «Ахмат».

До этого командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» говорил, что боевые действия в Курской области побили рекорды по сложности.

Военнослужащий отметил, что до атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион его группа успела побывать в Волчанске, Белогоровке и Серебрянском лесничестве.

Проходившие там бои были сложные, но их интенсивность оказалась ниже, чем в Курской области.

Ранее солдат извинился после слов о том, что «Ахмат» прячется за срочниками.