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Силы ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ над Брянской областью

Богомаз: средства ПВО сбили еще один украинский дрон над Брянской областью

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Evgeniy Maloletka/AP

Еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ликвидировали в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще один самолетного типа уничтожен», — отметил глава региона.

По его словам, разрушения на месте происшествия не зафиксировали, при падении осколков дрона никто не пострадал.

Это уже третий беспилотник, сбитый в регионе минувшей ночью. Губернатор уточнил, что противник каждый раз использовал дроны самолетного типа.

Первое сообщение о пресечении попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку Богомаз опубликовал в 02:11, затем — в 06:02 и 06:21.

Накануне в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над регионами России 110 украинских беспилотников самолетного типа. В том числе: над Курской областью сбили 43 беспилотника, еще 27 уничтожили над Липецкой областью.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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