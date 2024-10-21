Разведчики «Ахмата» вывели в Курской области из окружения более 100 человек

Разведывательная группа спецназа «Ахмат» вывела из окружения в Курской области свыше 100 человек. Об этом командир группы с позывным «Аид» сообщил ТАСС.

По его словам, разведчики вывели из окружения больше 100 человек — военных из других подразделений и мирных жителей.

20 октября сообщалось, что военные Вооруженных сил России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая попыталась прорвать границу в районе села Волфино в Глушковском районе Курской области.

В этот же день военнослужащий Максим Андреев сообщил, что российские войска после нападения в августе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область оказались в окружении и, проведя два месяца в глубоком тылу украинской армии, смогли выбраться.

19 октября сообщалось, что ВС РФ эвакуировали из курского приграничья восемь человек.

Ранее были раскрыты потери ВСУ за все время боевых действий в Курской области.