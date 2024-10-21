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Названо число бригад ВСУ, которые воюют в Курской области

В Курской области воюют 14 бригад ВСУ и наемники

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Евгений Биятов/РИА Новости

Более 10 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подразделения наемников, в том числе из западных ЧВК, воюют против Вооруженных сил РФ в Курской области. Об этом сообщил ТАСС командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

«Против ВС РФ здесь стоят <…> бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны», — сказал он.

По словам российского офицера, в боевых действиях также принимают участие грузинский легион, американская ЧВК Forward Observation Group (FOG). Командир напомнил, что ранее все боеспособные подразделения, включая их так называемую пожарную 47-ю бригаду, переброшены в Курскую область.

6 октября командир одного из мотострелковых батальонов в составе ВС РФ с позывным «Горизонт» рассказал, что военнослужащие страны уничтожили отряд польских наемников в Курской области.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на Херсонском направлении в рядах украинских войск присутствуют польские наемники.

Ранее Верховный суд ДНР вынес заочный приговор французскому наемнику.

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