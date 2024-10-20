Появились кадры с экс-главой ХАМАС в туннеле перед атакой на Израиль

Появилось видео, на котором бывший лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар, ликвидированный 18 октября, заходит в туннель со своей семьей в секторе Газа за несколько часов до атаки 7 октября 2023 года. Кадры опубликовала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Туннель был расположен под домом Синвара в городе Хан-Юнис. На видео видно, как Синвар с детьми и женой переносят туда свои вещи. Представитель ЦАХАЛ утверждает, что под землей были оборудованы туалеты, душ и кухня, там также обнаружены запасы еды, наличные и документы.

Яхья Синвара назначили главой политбюро ХАМАС в августе, он стал преемником Исмаила Хании, который был уничтожен в Тегеране в конце июля. По мнению экспертов, назначение подчеркивало радикальный тренд, которого ХАМАС продолжил придерживаться после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара называют одним из организаторов этой атаки.

18 октября его ликвидировали в секторе Газа.

Ранее Израиль обвинил руководство ХАМАС в «бесстыдной роскоши».