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Командующий НАТО заявил, что РФ выйдет сильнее из конфликта на Украине

Командующий НАТО Каволи заявил, что РФ выйдет сильнее из конфликта на Украине

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Global Look Press

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе Кристофер Каволи в интервью Der Spiegel заявил, что как бы ни окончился вооруженный конфликт на Украине, армия России выйдет из нее сильнее, чем была.

«Российские вооруженные силы изучают, совершенствуют и внедряют опыт войны», — сказал он.

По его словам, «в конце войны на Украине, как бы это ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня».

«Эти силы будут на границе нашего альянса. Ими командуют те же люди, которые уже видят в нас врагов...», — отметил Каволи.

По его словам, у НАТО «будет противник с реальными навыками, массой войск и четкими намерениями».

Также он заявил, что Россия является «постоянной угрозой» для НАТО и для безопасности Европы в целом. По его словам. Россия представляет собой постоянную угрозу для альянса и безопасности всей Европы, «потому что Москва все чаще вступает в сговор с такими игроками, как Китай и Северная Корея».

Ранее в НАТО рассказали, что должна сделать Украина до вступления в блок.

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Операция на Украине
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