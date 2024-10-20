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Украинский депутат объяснил причину приостановки бронирования от мобилизации

Нардеп Федиенко объяснил приостановку брони от мобилизации злоупотреблениями

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Serhiihudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бронирование от мобилизации приостановлено из-за злоупотреблений этой услугой. Об этом заявил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что предприятия стали злоупотреблять правом на бронь своих работников от призыва через приложение «Дия» (аналог «Госуслуг». — Прим. «Газеты.Ru»).

«Ни для кого не секрет, когда руководитель предприятия оставлял небольшую квоту, а в случае, когда его работника где-то останавливали представители центра комплектования, сразу подавал его на бронирование», — сказал он.

Это явилось причиной приостановки оказания этой услуги.

По мнению Федиенко, цифровизация полезна, но не нужно злоупотреблять этим во время конфликта. Он считает, что теперь надо проверить, как предприятия получили статус «критических» и кто из «забронированных» работников выехал за пределы территории Украины и не вернулся.

20 октября сообщалось, что украинское государственное приложение «Дия» закрыло до 15 ноября услугу бронирования работников от мобилизации для работодателей.

Ранее сообщалось, что США давят на Зеленского ради снижения возраста мобилизации до 18 лет.

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