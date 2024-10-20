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«Хезболла» атаковала военную базу на севере Израиля

«Хезболла» сообщила об атаке на военную базу у города Цфат на севере Израиля

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Omar Sanadiki/Reuters

Ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по военной базе Филон в населенном пункте Рош-Пина на севере Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на пресс-службу организации.

Как указали представители «Хезболлы», бойцы «Исламского сопротивления» в 12:30 мск 20 октября «атаковали мощным ракетным залпом базу Филон в Рош-Пина, к востоку от оккупированного города Цфат».

Утром в воскресенье авиация Израиля нанесла удары по штабу разведки шиитского движения и его подземному оружейному цеху в Бейруте.

В ночь на 20 октября вооруженные отряды «Хезболлы» атаковали населенные пункты на севере Израиля, в которых сосредоточились войска, участвующие в наземной операции на ливанской территории.

19 октября израильские истребители обстреляли южные окраины Бейрута. В результате ударов на территории квартала Харет-Хорейк произошли три взрыва, и в небо начали подниматься клубы черного дыма.

Ранее Армия обороны Израиля заявила об уничтожении центрального штаба «Хезболлы».

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