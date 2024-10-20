Российские военные уничтожили беспилотник в Курской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

«Около 13:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в публикации.

Утром 20 октября Минобороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили над регионами России 110 украинских беспилотников.

Над Курской областью сбили 43 беспилотника, еще 27 уничтожены над Липецкой областью. 18 дронов перехвачены и уничтожены над Орловской областью, восемь — над Нижегородской, семь — над Белгородской, шесть — над Брянской, а также один — над Подмосковьем.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов утром 20 октября сообщил, что в регионе отменили опасность атаки БПЛА, которая действовала более чем 10 часов.

Ранее россиян призвали не сообщать анонимам в соцсетях об атаках БПЛА.