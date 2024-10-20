Пленный командир теробороны сообщил об убийстве ВСУ взятых в плен бойцов ВС РФ

Пленный командир одного из взводов 113-й бригады территориальной обороны Украины Александр Долматов заявил ТАСС, что штурмовые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении убивали попавших в плен российских военнослужащих.

«Наши штурмовые группы не брали пленных, а уничтожали их на месте», — заявил он.

По его словам, в начале октября он был свидетелем гибели троих российских военных. Об остальных случаях он знает из радиоэфиров.

Долматов сдался в плен 18 октября.

В министерстве обороны России ранее сообщили, что Вооруженные силы Украины создали серьезные укрепления на Угледарском направлении, в том числе целую сеть подземных переходов. Также были созданы огневые точки под бетонными перекрытиями. 6 октября замкомандующего войсками группировки «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков заявил, что российские военные завершили зачистку Угледара.

Ранее Рогов заявил о строительстве бункеров ВСУ на Запорожском направлении.