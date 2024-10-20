Часть подразделений ВСУ на Cуджанском направлении покинули позиции

Некоторые подразделения украинских войск бежали со своих позиций на Суджанском направлении. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«В Курской области в районе Суджи некоторые подразделения полями пытаются убежать от наших войск», — сказал собеседник агентства.

20 октября военнослужащий Максим Андреев сообщил, что российские войска после нападения в августе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область оказались в окружении и, проведя два месяца в глубоком тылу украинской армии, смогли выбраться.

19 октября Минобороны РФ сообщило, что около 16:20 средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области.

Также в субботу с 09:40 до 12:10 российские военные сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины над Курской и Белгородской областями.

В ночь на 18 октября силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над территорией РФ: над Орловской областью было сбито 18 дронов, семь — над Курской, еще три — над Брянской.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.