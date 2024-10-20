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Главком ВСУ заявил о работе с вторгшимися в Курскую область войсками

Главком ВСУ Сырский рассказал о работе с вторгшимися в Курскую область войсками

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Телеграм-канал «СИРСЬКИЙ»

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский сообщил, что провел работу с военнослужащими, которые вторглись в Курскую область. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской области и Курской области. Провел работу непосредственно на командных пунктах бригад», — говорится в публикации.

16 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакином, после которого заявил, что Лондон готовит предложения по ударам западным оружием вглубь России.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью немецкой газете Welt заявил, что Украине необходимо перенести боевые действия на территорию Российской Федерации. При этом он рассказал о гипотетической ситуации, «когда будет крупномасштабное наступление, не только в Курскую и другие приграничные области, но и вглубь России. Также Подоляк рассказал, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского подразумевает «военное принуждение» Российской Федерации к миру. 14 октября посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Зеленский представит «план победы» в ближайшие дни.

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