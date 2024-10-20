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В Минобороны рассказали об ударах по позициям ВСУ

В Минобороны рассказали об ударах по позициям цехов беспилотников ВСУ

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Владимир Вяткин/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что за сутки нанесло поражение по пунктам временной дислокации иностранных военных в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях.

Также были нанесены удары по позициям ВСУ в 131 районе.

Как отметили в российском оборонном ведомстве, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

Также в минобороны рассказали, что экипаж российского вертолета Ми-28НМ поразил место скопления живой силы и техники украинских войск в Курской области. По докладам наводчиков, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены, уточнили в ведомстве. В министерстве добавили, что после атаки экипаж Ми-28НМ осуществил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки. После этого вертолет вернулся на базу.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли потери украинских войск за все время боевых действий в Курской области.

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