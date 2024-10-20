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Глава Курской области рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион

Губернатор Смирнов рассказал о последствиях атаки БПЛА на Курскую область

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Сегодня ночью над Курской областью средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 43 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Алексей Смирнов.

«В результате падения обломков в Курске повреждены окна хозяйственной постройки, в Железногорске произошло возгорание двух нежилых зданий, пожар был оперативно ликвидирован», — написал он.

По его словам, никто из мирных жителей не пострадал. Собственникам пообещали оказать необходимую помощь.

«Приближаться к обломкам БПЛА и трогать их категорически запрещено», — добавил Смирнов.

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменена на территории Курской области спустя более чем 10 часов.

Вечером 19 октября Смирнов заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа над Курской областью. Глава региона предупредил жителей, что в случае обнаружения обломков дронов не рекомендуется к ним приближаться и прикасаться.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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