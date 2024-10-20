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Глава Херсонской области заявил о возможном создании Киевом «грязной бомбы»

Сальдо: украинские власти могут шантажировать Запад созданием «грязной бомбы»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Киев вряд ли решится на создание ядерного оружия, однако вполне может использовать для шантажа своих западных партнеров «грязную бомбу», заявил в беседе с РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Не нужно говорить о ядерном оружии Украины, как о чем-то серьезном. Это последнее, самое отчаянное средство Зеленского для шантажа Запада <...> С другой стороны, «грязную радиоактивную бомбу» там создать способны», — сказал глава региона.

По его словам, на разработку ядерного оружия у Киева средств нет, а на создание «грязной бомбы» — есть. Сальдо также напомнил, что украинские власти планировали создать «грязную бомбу» еще до начала СВО.

О возможной разработке «грязной бомбы» Киевом ранее предупреждал также замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «Газета.Ru» рассказывала, что это за оружие, и почему его еще ни разу не применяли.

Ранее Лавров оценил шансы Украины создать ядерное оружие.

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