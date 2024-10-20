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В израильской армии сообщили об уничтожении членов «Хезболлы» на юге Ливана

ЦАХАЛ: Израиль уничтожил более 65 боевиков «Хезболлы» на юге Ливана

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Израильские военные уничтожили более 65 членов шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В армейской пресс-службе также сообщили о поражении десятков террористических целей «Хезболлы», в том числе позиций и пусковых установок, направленных на израильских мирных жителей, и объектов террористической инфраструктуры.

По информации ЦАХАЛ, израильские военные за сутки нанесли удары по 175 целям в секторе Газа и Ливане, имеющим отношение к радикальному палестинскому движению ХАМАС и «Хезболле».

В ночь на 20 октября вооруженные отряды шиитской организации атаковали населенные пункты на севере Израиля, в которых сосредоточились войска, участвующие в наземной операции на ливанской территории.

19 октября израильские истребители обстреляли южные окраины Бейрута. В результате ударов на территории квартала Харет-Хорейк произошли три взрыва, и в небо начали подниматься клубы черного дыма.

За день до этого в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о ликвидации главного подземного командного центра и одного из туннелей «Хезболлы» в Ливане. В заявлении подчеркивалось, что члены шиитского движения использовали данные объекты для атак на поселения на севере еврейского государства.

Ранее Нетаньяху заявил, что ничто не сможет помешать Израилю победить.

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