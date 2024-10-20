В Липецке и двух муниципальных округах отменили режим угрозы БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в городе Липецке, а также Липецком и Становлянском муниципальных округах отменена. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА» на территории города Липецка, Липецкого МО и Становлянского МО», — написал глава региона.

Губернатор добавил, что несмотря на это все еще сохраняется желтый уровень «воздушной опасности» на всей территории Липецкой области.

20 октября в 1:10 Артамонов сообщил, что над Липецком и Липецким муниципальным округом были подавлены беспилотные летательные аппараты. По словам главы региона, обломки сбитого дрона упали на проезжую часть в микрорайоне Сырского Рудника.

По словам губернатора, в результате уничтожения БПЛА над Липецкой областью пострадавших не было, специалисты оперативно потушили пожары, возникшие на месте падения дронов.

С 23:53 на всей территории Липецкой области действовал желтый уровень «Воздушная опасность», а в Липецке, Липецком и Становлянском муниципальных округах он был повышен до красного уровня.

Ранее в Раменском городском округе сбили беспилотник.