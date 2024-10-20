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В Израиле назвали причастного к атаке на резиденцию Нетаньяху

JP: Израиль ответит на запуск дрона по резиденции Нетаньяху

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JINI/Global Look Press

Израиль планирует принять ответные меры в связи с запуском с ливанской территории беспилотника, который врезался в здание близ резиденции израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Кесарии. Об этом сообщает The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на дипломатический источник.

«Израиль планирует отомстить за покушение на жизнь Нетаньяху, совершенное «Хезболлой», объяснив, что в конечном итоге ответственность за это несет Иран», — говорится в публикации.

Источник отметил, что «Хезболла» является ставленником Ирана, поэтому »Тегеран также несет ответственность за этот инцидент».

Газета отмечает, что источник выступил после того, как запущенный «Хезболлой» беспилотник поразил здание в Кесарии. Израиль заявил, что дрон был выпущен по дому Нетаньяху в этом городе. Но ни премьер-министра, ни его семьи в тот момент не было дома. Также не было подтверждено, действительно ли беспилотник поразил его дом.

Сам Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в том, что они пытались ликвидировать его вместе с супругой во время атаки БПЛА у Кесарии.

Ранее Израиль «случайно» ликвидировал главу ХАМАС.

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