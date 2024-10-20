ВС России раскрыли планы террористов, задумавших провокацию в Сирии

Группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) готовит на сирийской территории провокации, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«Террористы планируют совместно с членами псевдогуманитарной организации «Белые каски» осуществить инсценировку применения отравляющих веществ в населенных пунктах южной части Идлибской зоны деэскалации», — сообщил представитель центра.

Он добавил, этот шаг позволит обвинить правительственные силы Сирии в нанесении неизбирательных ударов и применении запрещенных веществ против мирного населения.

30 сентября 2015 года РФ начала военную операцию в Сирии, что не позволило проникшим на ее территорию формированиям «Исламского государства» (организация запрещена в России) взять Дамаск. Активная фаза военной операции закончилась через два года, тогда же основная часть ВС РФ покинула Сирию. Российские военные остались только на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, которые Москва арендовала на 49 лет. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что российские силы находятся в Сирии по просьбе руководства страны, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет республики. По его словам, после политического урегулирования иностранные формирования должны будут покинуть Сирию.

Ранее российская авиация атаковала в Сирии пункты подготовки террористов.