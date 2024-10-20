Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Хезболла» ударила по израильским поселениям в Западной Галилее

«Хезболла» нанесла ракетные удары по поселениям в Западной Галилее

close
Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Вооруженные отряды шиитской организации «Хезболлы» атаковали населенные пункты на севере Израиля, в которых сосредоточились войска, участвующие в наземной операции на ливанской территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения.

«Силы исламского сопротивления нанесли ракетные удары по скоплению неприятельских сил и боевой техники в поселениях Абирим, Авивим, Дишон, Зарит и Эвен-Менахем в Западной Галилее», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы «Хезболлы», в результате нанесенных ударов в рядах противника «были зафиксированы потери». Как сообщает источник, ракеты большого калибра были использованы при атаке на базу Северного военного округа в кибуце Рош-Пина к востоку от города Цфат (Сафед).

Накануне Армия обороны Израиля сообщала, что был зафиксирован запуск около 200 снарядов и ракет по израильскому государству со стороны Ливана. В этот же день истребители Военно-воздушных сил Израиля атаковали южные окраины Бейрута в Ливане, где расположены объекты «Хезболлы» и живут сторонники движения.

Ранее Эрдоган призвал надавить на Израиль.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами