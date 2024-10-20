«Хезболла» ударила по израильским поселениям в Западной Галилее

Вооруженные отряды шиитской организации «Хезболлы» атаковали населенные пункты на севере Израиля, в которых сосредоточились войска, участвующие в наземной операции на ливанской территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения.

«Силы исламского сопротивления нанесли ракетные удары по скоплению неприятельских сил и боевой техники в поселениях Абирим, Авивим, Дишон, Зарит и Эвен-Менахем в Западной Галилее», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы «Хезболлы», в результате нанесенных ударов в рядах противника «были зафиксированы потери». Как сообщает источник, ракеты большого калибра были использованы при атаке на базу Северного военного округа в кибуце Рош-Пина к востоку от города Цфат (Сафед).

Накануне Армия обороны Израиля сообщала, что был зафиксирован запуск около 200 снарядов и ракет по израильскому государству со стороны Ливана. В этот же день истребители Военно-воздушных сил Израиля атаковали южные окраины Бейрута в Ливане, где расположены объекты «Хезболлы» и живут сторонники движения.

Ранее Эрдоган призвал надавить на Израиль.