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Над Россией сбили более двух десятков БПЛА за 24 часа

Минобороны: над регионами России ликвидировали 23 украинских дрона за сутки

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Inna Varenytsia/Reuters

Над российскими регионами за сутки были уничтожены или перехвачены 23 беспилотника ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

По данным оборонного ведомства, с полуночи до шести утра силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 дронов над Брянской областью, еще два — над Ростовской и один — над Белгородской. Около 7:15 Брянскую область снова попытались атаковать четыре БПЛА противника. В период с 09:40 до 12:10 мск над Курской и Белгородской областями было уничтожено по одному беспилотнику. Примерно 16:20 еще один аппарат был ликвидирован над Курской областью.

Вечером атаки на Брянскую область продолжились. Средства ПВО сбили еще как минимум три БПЛА.

Ранее российский ефрейтор отразил налет FPV-дронов, прикрывая штурмовиков.

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Атаки БПЛА на Россию
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