Над Россией сбили более двух десятков БПЛА за 24 часа

Над российскими регионами за сутки были уничтожены или перехвачены 23 беспилотника ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

По данным оборонного ведомства, с полуночи до шести утра силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 дронов над Брянской областью, еще два — над Ростовской и один — над Белгородской. Около 7:15 Брянскую область снова попытались атаковать четыре БПЛА противника. В период с 09:40 до 12:10 мск над Курской и Белгородской областями было уничтожено по одному беспилотнику. Примерно 16:20 еще один аппарат был ликвидирован над Курской областью.

Вечером атаки на Брянскую область продолжились. Средства ПВО сбили еще как минимум три БПЛА.

Ранее российский ефрейтор отразил налет FPV-дронов, прикрывая штурмовиков.