Очередной беспилотник уничтожили над Брянской областью

Еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа уничтожен в небе над Брянской областью. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, беспилотник был обнаружен и уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны России.

Пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор.

Второй за вечер беспилотник ранее атаковал регион.

По словам Богомаза, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения дрона работают экстренные службы.

Предыдущая атака на область произошла около двух часов назад. Она тоже закончилась безуспешно для противника. Кроме того, днем дроны-камикадзе ВСУ атаковали село в Стародубском муниципальном округе. Там при сбросе взрывного устройства легкое ранение получила местная жительница. Около 9:00 утра регион был атакован еще четырьмя беспилотниками, один из них врезался в нежилое здание, а прошлой ночью над областью сбили 13 БПЛА самолетного типа.

Ранее в РФ предложили создать в школах отдельные помещения для защиты детей от дронов.