СМИ сообщили о взрыве в украинских Сумах

В украинском городе Сумы произошел взрыв. Об этом сообщает газета «Страна.ua».

По данным издания, взрыв произошел на фоне сигнала воздушной тревоги. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, он также действует в Черниговской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой, Одесской и Кировоградской областях республики.

Около 21:00 газета написала о серии взрывов в Одесской области, а в 22:30 о взрыве в Кривом Роге. Там местные власти зафиксировали два прилета баллистических ракет. Местные паблики выкладывают видео с кадрами пожара и дыма в городе. Прошлой ночью сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе и городе Шостка в Сумской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появились кадры ударов по заводу в Николаеве на юге Украины.