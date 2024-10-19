Над Белгородом силы ПВО сбили несколько воздушных целей, поврежден газопровод

Над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько целей, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде в результате падения осколков повреждены пять автомобилей. Кроме того, поврежден газопровод», — сообщил губернатор.

Он добавил, что, по предварительном информации, в результате атаки никто не страдал. На месте работают экстренные службы.

19 октября ВСУ обстреляли город Шебекино, при этом пострадал местный житель. Кроме того, там были повреждены четыре многоквартирных дома, четыре частных дома, два нежилых здания и коммерческий объект: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также была пробита кровля складского помещения одного из предприятий. В селе Вязовое Краснояружского района в результате прилета боеприпаса был ранен мужчина. В 18:20 в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе на семь минут объявлялась ракетная опасность.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как живут жители Белгорода в условиях постоянных ракетных обстрелов.