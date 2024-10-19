Франция исключила перевод ядерных сил под контроль НАТО

Франция исключает возможность передачи НАТО контроля над ядерным арсеналом страны. Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью бельгийской газете L.

Франция является самостоятельной ядерной державой. После возвращения в военную структуру НАТО страна не вошла в Группу ядерного планирования, ее вооруженные силы по-прежнему находятся под национальным контролем, отметил Лекорню.

Он считает, что Европа должна взять свою военную судьбу под контроль, а не делегировать собственную оборону Вашингтону. Эта автономия требует расширения промышленного сотрудничества, подчеркнул министр.

К 2026 году планируется развернуть европейскую систему противовоздушной обороны, которая будет бороться с гиперзвуковыми ракетами, добавил министр французских ВС.

В 1966 году Франция приняла решение о выходе из объединенного военного командования альянса. В 2009 году она официально объявила о своем полноправном участии в военных структурах НАТО. После этого она вновь направила своих военнослужащих в структуры командования НАТО. В настоящее время с учетом всех структур и агентств Франция предоставляет около 780 военнослужащих для органов альянса. Страна также участвует в реализации мер по обеспечению дополнительной безопасности в интересах стран Балтии и Польши.

На фоне начала конфликта на Украине в 2022 году Париж решил еще больше усилить вклад в обеспечение дополнительной безопасности союзников по НАТО.

Ранее во Франции заявили о подготовке страны к гонке вооружений.