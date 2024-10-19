Российские бойцы отразили атаку ВСУ в Курской области

Российские солдаты за минувшие сутки отразили одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

По информации ведомства, украинские формирования намеревались занять позиции Вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Леонидово. Однако их попытка не увенчалась успехом.

Также из заявления следует, что за аналогичный промежуток времени подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ. Подвергшиеся ударам места скопления украинских военных находились в районе девяти населенных пунктов, включая Черкасское Поречное и Новый Путь.

«Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники <...> ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Журавка, Кругленькое, Лебедевка, Олешня, Ольговка, Поречное и Свердликово», — добавили в МО РФ.

Там уточнили, что в ходе отражения атаки на Курскую область российские оперативно-тактическая авиация с ракетными войсками нанесли удары и по украинским формированиям в Сумской области. Речь идет о позициях девяти бригад ВСУ.

Ранее солдаты ВС РФ взяли в плен украинского снайпера, заснувшего в засаде в Курской области.