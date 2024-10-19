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Российские военные поразили украинскую САУ «Богдана» в Донбассе

Подразделения группировки войск «Восток» поразили САУ «Богдана» ВСУ в ДНР

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Кадр из видео/defence-ua.com

Подразделения группировки российских войск «Восток» улучшили положение в районах Донецкой народной республики, нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Доброволье и Шахтерское. Об этом сообщает министерство Российской Федерации.

По данным ведомства, украинская армия потеряла до 115 военнослужащих, два автомобиля и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin американского производства.

Также ВС РФ уничтожили 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства и 155-миллиметровую самоходную артустановку (САУ) «Богдана».

Также в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки российских войск «Запад» уничтожили более 350 солдат, два автомобиля, 105-мм орудие L-119 британского производства, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие М119 американского производства, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» в Донбассе.

Ранее российские военные взяли в кольцо 500 бойцов ВСУ в Курской области.

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Операция на Украине
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