Подразделения группировки российских войск «Восток» улучшили положение в районах Донецкой народной республики, нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Доброволье и Шахтерское. Об этом сообщает министерство Российской Федерации.

По данным ведомства, украинская армия потеряла до 115 военнослужащих, два автомобиля и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin американского производства.

Также ВС РФ уничтожили 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства и 155-миллиметровую самоходную артустановку (САУ) «Богдана».

Также в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки российских войск «Запад» уничтожили более 350 солдат, два автомобиля, 105-мм орудие L-119 британского производства, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие М119 американского производства, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» в Донбассе.

Ранее российские военные взяли в кольцо 500 бойцов ВСУ в Курской области.