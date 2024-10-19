Российские ПВО сбили 31 дрон ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские военные уничтожили три реактивных снаряда HIMARS американского производства в зоне проведения спецоперации.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что силы ПВО в течение ночи и утра 19 октября сбили над регионом 17 беспилотников ВСУ.

Также, как сообщили в Минобороны, за ночь два дрона были сбиты над Ростовской области и еще один — над Белгородской областью.

Всего за время российской специальной военной операции ВСУ потеряли 646 самолетов, 283 вертолета, 33824 беспилотников, 582 зенитных ракетных комплекса, 18735 танков и другой техники.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.