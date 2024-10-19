Российские войска взяли под контроль Зоряное в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Зоряное в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны России.

«В результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Зоряное Донецкой народной республики», — говорится в сводке ведомства.

Российские войска также поразили живую силу и технику нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Никифоровка и Звановка ДНР.

Кроме того, российские военные отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ, а также уничтожили полевой склад боеприпасов украинской армии. По данным Минобороны, ВСУ потеряли до 830 военнослужащих, два автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Утром 19 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что российские войска взяли под контроль крупные острова в дельте Днепра. Рейды ВСУ на лодках на левый берег Днепра периодически продолжаются, добавил он.

Ранее военный эксперт заявил о контратаках ВСУ в ЛНР.