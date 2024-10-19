В ЦАХАЛ сообщили о боях на юге и севере сектора Газа

В ходе операций на юге сектора Газа ведутся бои в районе города Рафах и в Джабалии в северной части сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно заявлению ЦАХАЛ, в районе Рафаха израильские войска ликвидировали два террористических отряда, а в районе Джабалии уничтожили нескольких террористов в ближнем бою и ударами военно-воздушных сил (ВВС).

Военные также сообщили, что в центральной части анклава ВВС Израиля разрушили «террористические сооружения, используемые ХАМАС для ведения снайперского огня и минирования».

18 октября Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира батальона исламской группировки ХАМАС Махмуда Хамдана. В этот же день в ЦАХАЛ сообщали о проникновении в страну группы террористов, которые были уничтожены в результате перестрелки. Уточнялось, что нарушителей засекли на границе с Иорданией.

Палестинское движение ХАМАС совершило нападение на Израиль в октябре 2023 года — тогда члены группировки взяли в заложники множество гражданских и военных. В ответ Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа. Последующие разрушения палестинского анклава вместе с ростом количества вынужденно перемещенных лиц вызвали осуждение в международном сообществе, в особенности со стороны исламских стран.

Ранее в Израиле отказались прекращать операцию в Газе после ликвидации главы политбюро ХАМАС.