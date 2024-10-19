Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль зафиксировал за час запуск более 50 ракет со стороны Ливана

ЦАХАЛ: Израиль зафиксировал за час запуск более 50 ракет со стороны Ливана

close
Amir Cohen/Reuters

Северные районы Израиля подверглись новым обстрелам со стороны Ливана. Об этом сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Всего в направлении районов на севере Израиля за час было запущено не менее 55 ракет в две «волны».

«Часть снарядов была перехвачена», сообщили в ЦАХАЛ.

Также отмечается, что были зафиксированы упавшие снаряды.

В субботу, 19 октября, стало известно, что беспилотник «Хезболлы» атаковал частную резиденцию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в городе Кесария, в момент удара его там не было, никто не пострадал. Об этом сообщила канцелярия премьера Израиля. Три беспилотника были запущены из Ливана в сторону Израиля. Два из них перехватили, третий врезался в здание в Кейсарии. Источники заявляли о взрыве бомбы в доме Нетаньяху в Кесарии. В момент атаки в городе звучала сирена воздушной тревоги.

Ранее «Хезболла» объявила о новом этапе противостояния с Израилем.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами