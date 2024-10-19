Израиль зафиксировал за час запуск более 50 ракет со стороны Ливана

Северные районы Израиля подверглись новым обстрелам со стороны Ливана. Об этом сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Всего в направлении районов на севере Израиля за час было запущено не менее 55 ракет в две «волны».

«Часть снарядов была перехвачена», сообщили в ЦАХАЛ.

Также отмечается, что были зафиксированы упавшие снаряды.

В субботу, 19 октября, стало известно, что беспилотник «Хезболлы» атаковал частную резиденцию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в городе Кесария, в момент удара его там не было, никто не пострадал. Об этом сообщила канцелярия премьера Израиля. Три беспилотника были запущены из Ливана в сторону Израиля. Два из них перехватили, третий врезался в здание в Кейсарии. Источники заявляли о взрыве бомбы в доме Нетаньяху в Кесарии. В момент атаки в городе звучала сирена воздушной тревоги.

Ранее «Хезболла» объявила о новом этапе противостояния с Израилем.