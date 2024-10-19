Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский боец рассказал, как в одиночку дал отпор штурмовикам ВСУ в ДНР

Боец ВС России в одиночку дал отпор наступающим штурмовикам ВСУ в ДНР

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии российской группировки «Юг» в ходе боев за Георгиевку в ДНР в одиночку дал отпор наступающим штурмовикам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал в интервью РИА Новости участник боя с позывным «Китаец».

По словам бойца, его группа прошла всю Георгиевку и в конце столкнулась с засадой украинских военных в доме. Штурмовики вступили в бой и после короткой перестрелки заняли позицию для обороны. Ночью солдаты ВСУ попытались штурмовать занятую группой позицию, закидывая дом гранатами и дымовыми шашками. Но российские бойцы продолжали давать отпор.

На следующее утро украинский беспилотник «Баба яга» сбросил к позиции российских штурмовиков противотанковую мину.

«Я и товарищ с позывным «Квит» были без сознания, а товарищ с позывным «Малек» — молодец парень, не потерялся — и дал им отпор в одно лицо, так скажем. Отстрелялся от них и они ушли. Раненые, наверное», — рассказал «Китаец».

Позднее штурмовиков оттянули ближе к российским позициям для эвакуации, так как некоторые получили осколочные ранения и контузию.

Как сообщало Минобороны РФ, населенный пункт Георгиевка перешел под контроль российской армии 19 сентября.

Ранее сообщалось, что российский боец закидал гранатами пятерых разведчиков ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами