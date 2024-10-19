Российский боец рассказал, как в одиночку дал отпор штурмовикам ВСУ в ДНР

Штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии российской группировки «Юг» в ходе боев за Георгиевку в ДНР в одиночку дал отпор наступающим штурмовикам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал в интервью РИА Новости участник боя с позывным «Китаец».

По словам бойца, его группа прошла всю Георгиевку и в конце столкнулась с засадой украинских военных в доме. Штурмовики вступили в бой и после короткой перестрелки заняли позицию для обороны. Ночью солдаты ВСУ попытались штурмовать занятую группой позицию, закидывая дом гранатами и дымовыми шашками. Но российские бойцы продолжали давать отпор.

На следующее утро украинский беспилотник «Баба яга» сбросил к позиции российских штурмовиков противотанковую мину.

«Я и товарищ с позывным «Квит» были без сознания, а товарищ с позывным «Малек» — молодец парень, не потерялся — и дал им отпор в одно лицо, так скажем. Отстрелялся от них и они ушли. Раненые, наверное», — рассказал «Китаец».

Позднее штурмовиков оттянули ближе к российским позициям для эвакуации, так как некоторые получили осколочные ранения и контузию.

Как сообщало Минобороны РФ, населенный пункт Георгиевка перешел под контроль российской армии 19 сентября.

Ранее сообщалось, что российский боец закидал гранатами пятерых разведчиков ВСУ.