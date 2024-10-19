Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ рассказали, как солдаты эвакуируют раненых в Курской области

МО РФ: военные эвакуируют раненых в Курской области при помощи гусеничных дронов

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Север» используют гусеничные беспилотники для доставки грузов и эвакуации раненых товарищей с линии боевого соприкосновения в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что дроны помогают военнослужащим отправлять на передовую воду и продовольствие. Также их применяют для доставки боеприпасов и различных средств связи.

При этом беспилотники представляют собой дистанционно управляемые платформы, оснащенные FPV-камерами. По словам оператора одного из таких наземных аппаратов с позывным «Число», изначально никаких камер на дронах не было. Их установили сами солдаты.

«Вес до 300 кг [гусеничный беспилотник] спокойно везет, [скорость составляет] примерно 5–7 км/ч. <...> Сильно пылит. Маскирует сам себя, можно сказать», — добавил военнослужащий.

18 октября член экспертного совета организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин спрогнозировал скорое выдавливание украинских войск из Курской области. Как он сказал, сейчас у находящихся в регионе бойцов Вооруженных сил РФ есть все необходимые средства, чтобы это сделать.

Ранее в Курской области из окружения спасли троих российских солдат.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами