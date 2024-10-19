В Минобороны РФ рассказали, как солдаты эвакуируют раненых в Курской области

Бойцы группировки российских войск «Север» используют гусеничные беспилотники для доставки грузов и эвакуации раненых товарищей с линии боевого соприкосновения в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что дроны помогают военнослужащим отправлять на передовую воду и продовольствие. Также их применяют для доставки боеприпасов и различных средств связи.

При этом беспилотники представляют собой дистанционно управляемые платформы, оснащенные FPV-камерами. По словам оператора одного из таких наземных аппаратов с позывным «Число», изначально никаких камер на дронах не было. Их установили сами солдаты.

«Вес до 300 кг [гусеничный беспилотник] спокойно везет, [скорость составляет] примерно 5–7 км/ч. <...> Сильно пылит. Маскирует сам себя, можно сказать», — добавил военнослужащий.

18 октября член экспертного совета организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин спрогнозировал скорое выдавливание украинских войск из Курской области. Как он сказал, сейчас у находящихся в регионе бойцов Вооруженных сил РФ есть все необходимые средства, чтобы это сделать.

Ранее в Курской области из окружения спасли троих российских солдат.