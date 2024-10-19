Над Израилем заметили неизвестный летательный аппарат

Над территорией Израиля зафиксирован неизвестный летательный аппарат. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным армейской пресс-службы, в центральной части страны прозвучали сирены, «предупреждающие о проникновении вражеского летательного аппарата».

18 октября Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира батальона исламской группировки ХАМАС Махмуда Хамдана. В этот же день в ЦАХАЛ сообщали о проникновении в страну группы террористов, которые были уничтожены в результате перестрелки. Уточнялось, что нарушителей засекли на границе с Иорданией.

Палестинское движение ХАМАС совершило нападение на Израиль в октябре 2023 года — тогда члены группировки взяли в заложники множество гражданских и военных. В ответ Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа. Последующие разрушения палестинского анклава вместе с ростом количества вынужденно перемещенных лиц вызвали осуждение в международном сообществе, в особенности со стороны исламских стран.

Ранее в Израиле отказались прекращать операцию в Газе после ликвидации главы политбюро ХАМАС.