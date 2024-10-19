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Семь украинских БПЛА уничтожили над Брянской областью

Богомаз: над Брянской областью ликвидировали семь украинских дронов

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Inna Varenytsia/REUTERS

В небе над Брянской область ночью перехватили и сбили семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. В настоящее время перехвачено и уничтожено семь БПЛА самолетного типа», — сообщил он.

В связи с тем, что сдетонировало взрывное устройство сбитого дрона, в чердачной части одного из нежилых домов случился пожар, отметил Богомаз. Специалисты МЧС России оперативно потушили возгорание.

В результате атак украинских дронов никто не пострадал, добавил Богомаз.

Кроме того, ночью Ростовскую область атаковали два БПЛА. Их ликвидировали в районе города Новошахтинска.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в подполье сообщили о приостановке производства дронов на Украине.

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Атаки БПЛА на Россию
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