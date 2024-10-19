Генштаб Чехии пожаловался на проблемы с набором в армию

В Чехии показатели набора в профессиональную армию в этом году оказались неудовлетворительными. Об этом заявил начальник генерального штаба чешской армии Карел Ржегка, пишет издание České noviny.

«В этом году цифры совсем не хорошие, и тенденция плохая», — отметил он на открытии пражской выставки «Двадцать лет со дня отмены обязательной военной службы».

По словам начальника генштаба, придется принять более радикальные меры, потому что «армия перестает быть конкурентоспособной». Сегодня никто в Чехии не говорит о возвращении обязательной военной службы, подчеркнул он.

«Я думаю, что нечто подобное нереально в обозримом будущем, потому что нет общественного консенсуса по этому поводу», — заявил Карел Ржегка.

Однако, по его словам, необходимо серьезно задуматься о последствиях отмены обязательной военной службы.

Заместитель министра обороны Франтишек Шульц добавил, что Чехия сталкивается с такими негативными тенденциями, как снижение демографической кривой, связанное с этим давление на рынок труда и старение населения, что отражается и на профессиональной армии.

«Если подход общества к оборонной подготовке не изменится, в будущем нас ждут большие проблемы», — резюмировал Шульц.

В начале текущего года в министерстве обороны Чехии насчитывалось 27 826 профессиональных солдат и 4266 членов активного резерва, уточнило издание.

В июле сообщалось, что Чехия поставила Украине 62 танка, 131 боевую машину пехоты, а также 26 машин химразведки. Среди прочего Прага направила 16 систем ПВО, 13 гаубиц и 12 реактивных систем залпового огня. Также отправлялись боеприпасы и стрелковое оружие.

Ранее Чехия сообщила о совместных учениях с США.